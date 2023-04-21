В Карачаевске заключили под стражу подозреваемого в убийстве 10-летней девочки
В Карачаевске заключен под стражу несовершеннолетний, подозреваемый в убийстве 10-летней девочки. Об этом 21 апреля сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета (СК) России по Карачаево-Черкесии.
«По ходатайству следователя <...> заключен под стражу 16-летний местный житель, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетней»)», — говорится в заявлении ведомства.
Накануне тело 10-летней девочки с перерезанным горлом было обнаружено в подъезде жилого дома в Карачаевске.
Родители школьницы рассказали, что в районе полудня она вышла в магазин и пропала. Около 15:00 они забили тревогу, а вскоре обнаружили тело дочери под дверью соседней квартиры.
Подозреваемый в убийстве вскоре был задержан, он сознался в содеянном. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил это дело на особый контроль.
По данным следователей, подозреваемый следил за ребенком по пути ее следования из школы. Когда она зашла в подъезд, он насильно затащил ее в свою квартиру, где и совершил убийство.