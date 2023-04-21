Капремонт домов стартовал в Дзержинском районе Калужской области

В Дзержинском районе Калужской области стартовали работы по программе капитального ремонта многоквартирных жилых домов. Об этом сообщает региональный фонд капремонта.

«В этом году будет капитально отремонтировано 11 многоквартирных домов. Обновятся дома в городе Кондрово, поселке Товарково, деревнях Жилетово, Редькино, селе Дворцы, поселке Полотняный Завод, совхозе им. Ленина», — говорится в сообщении.

Как уточняет газета «Весть», всего в текущем сезоне планируется отремонтировать семь крыш, два фасада и три отмостки. Практически на всех объектах работы уже начались.

5 апреля сообщалось, что в Калуге один из жилых домов на улице Кутузова отремонтируют досрочно. По словам жильцов, больше их беспокоят обветшалые плиты, очередь до ремонта которых должна дойти только к 2043 году.