Сочи ожидает очередной удар стихии в выходные
Подъем воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, ожидается в Сочи в течение суток 22 апреля из-за непогоды, сообщает пресс-служба администрации курорта.
Ночью в пятницу и в первой половине субботы в Лазаревском районе и предгорьях местами пройдет сильный дождь, возможна гроза. В горах на высоте более 1,5 тыс. м над уровнем моря возможен сход лавин, пишет ИА KrasnodarMedia.
Все службы переведены на усиленный режим работы. Ситуацию контролирует сочинский оперативный штаб.
Гражданам рекомендуют соблюдать меры предосторожности и воздержаться от отдыха у воды.
Ранее в апреле директор юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал «Известиям», что при выборе месяца для выхода в отпуск с финансовой точки зрения июнь и июль будут немного выгоднее мая, а самым выгодным будет август.