ВС Судана согласились на трехдневное перемирие из-за празднования Ураза-байрама

Вооруженные силы Судана (ВС Судана) согласились на перемирие, которое продлится три дня, из-за празднования Уруза-байрама. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщила в Twitter армия страны.

«Вооруженные силы согласились на трехдневное перемирие, начинающееся в пятницу, 16 апреля, чтобы дать возможность гражданам отпраздновать Ид-аль-Фитр (Уруза-байрам. — Ред.) и обеспечить поток гуманитарных услуг», — говорится в публикации.

ВС Судана также выразили надежду, что Силы быстрого реагирования (СБР) будут соблюдать требования перемирия и прекратят любые военные действия.

20 апреля спецназ Судана сообщил о согласии на временное перемирие в период мусульманского праздника разговения. Однако это возможно при международном посредничестве.

В свою очередь, армия Судана заявила о намерении передать власть под гражданское управление. Бригадный генерал Набиль Абдалла сообщил, что ВС не видит вариантов дипломатического решения вооруженного конфликта с СБР.

Ситуация в стране обострилась из-за разногласий между Абделем Фаттахом аль-Бурханом, который возглавляет суверенный совет (руководящий орган страны), и его заместителем Мохаммедом Дагло. Утром 15 апреля начались столкновения армии и спецназа возле военной базы в городе Мероэ и в столице страны Хартуме.

21 апреля представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис заявила на брифинге, что число погибших в столкновениях в Судане превысило 400 человек, пострадало свыше 3,5 тыс. жителей страны.