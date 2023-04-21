Мост через реку Колва отремонтируют в Коми за 100 млн рублей
В Республике Коми определили подрядчика на ремонт моста через реку Колва под Усинском. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Переправа расположена на 7-м км подъезда к Усинску от автодороги Сыктывкар – Нарьян-Мар. Подрядчик согласился отремонтировать ее за 100, 4 млн рублей. Как уточняет ИА «Комиинформ», это начальная цена контракта.
Протяженность моста составляет почти 396 м. Проект ремонта включает замену ослабленного бетона плит в зоне деформационных швов, восстановление разрушенных плит, устройство различных слоев, в том числе гидроизоляционного и защитного, а также асфальтирование проезжей части и тротуаров.
Завершить работы планируется к ноябрю 2023 года.
12 апреля сообщалось, что в Коми в селе Лэзым отремонтируют дорогу, которая находилась в неудовлетворительном состоянии в течение нескольких лет. Деньги выделят из бюджетов различных уровней.