Запись в детские лагеря начнется в Якутске с 1 мая
Запись в детские лагеря на период летних каникул стартовала в Якутске с 1 мая. Подать заявку можно через портал госуслуг или при личном обращении в образовательное учреждение, сообщает пресс-служба мэрии.
На отдых могут направить детей от 6,5 до 17 лет включительно, которые живут или учатся в Якутске, пишет ИA SakhaNew.
Всего летом будут работать 49 муниципальных лагерей, отмечает ИА YakutiaMedia. Из них 40 с дневным пребыванием на базе образовательных учреждений, пять загородных стационарных оздоровительных лагерей, два палаточных и два лагеря труда и отдыха.
Ранее в апреле сообщалось, что порядка 900 пришкольных лагерей откроют в Подмосковье этим летом. Они будут работать на протяжении всех летних каникул в три смены. Ожидается, что в них отдохнет около 70 тыс. детей.