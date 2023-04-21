Новый генплан Калязина одобрили в Тверской области
В Тверской области разработали новый генеральный план города Калязин. Проект был одобрен межведомственной комиссией по земельным отношения на заседании 21 апреля.
Проект генплана определяет функциональные зоны — жилые, общественные, производственные, рекреационные, транспортные, инженерные и другие, а также территории, где планируется строительство различных важных объектов, например, детдома, бассейна, вертолетной площадки.
Как уточняют «Тверские ведомости», документ отражает строительство и модернизацию городской инфраструктуры. Кроме того, в нем есть данные о восстановлении объектов историко-культурного наследия.
Также в проекте уточнены границы Калязина и особо охраняемых природных территорий. Известно, что планируется увеличить общественно-деловую зону и зоны рекреационного назначения, создать зону озелененных территорий спецназначения.