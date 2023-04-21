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В МИДе назвали вбросом сообщения о подрывной деятельности РФ в Европе

Захарова: Москва ответит на сообщения СМИ о подрывной деятельности РФ в Европе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Сообщения западных СМИ о подрывной и разведывательной деятельности России в Северной Европе являются фейковым вбросом, Москва даст ответ на эти провокации. Об этом 21 апреля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Так Захарова прокомментировала совместный сюжет журналистов Дании, Норвегии, Финляндии и Швеции о том, что Россия якобы готовит диверсии на энергообъектах в Северной Европе.

«По сути это скоординированный фейковый вброс о якобы проводимой Россией на протяжении многих лет «подрывной деятельности» в странах Северной Европы», — отметила Захарова.

Официальный представитель МИДа указала, что европейские журналисты нарушили нормы международного права о неприкосновенности частной жизни, обнародовав фото- и видеоматериалы, а также личные данные бывших и действующих сотрудников российских заграничных учреждений.

Она также подчеркнула, что никаких доказательств участия российских дипломатов в незаконной деятельности не приводится. При этом, по словам Захаровой, за провокацией скорее всего стоят властные структуры, так как авторы сюжета работают в СМИ, которые тесно связаны с государством и им финансируются. Кроме того, в деле могут участвовать спецслужбы как этих стран, так и их зарубежных кураторов, добавила она.

«Продолжим жестко реагировать на все подобные провокации. Реализуем ответные действия, которые покажут роль представительств этих стран в России в реальном нарушении обязательств по Венской конвенции по дипотношениям. Фактов немало», — заключила Захарова.

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Ранее журналисты Дании, Швеции, Норвегии и Финляндии в совместном расследовании сообщили, что Россия якобы занимается подготовкой диверсий, в частности составляет карты газопроводов и силовых кабелей, проложенных в северной части Европы. По мнению журналистов, в планах РФ — перерезать кабели из Европы в Атлантику.

19 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что западные СМИ ошибаются в своих расследованиях о диверсионных планах РФ и предпочитают беспочвенно обвинять Россию. По словам Пескова, им стоит больше времени уделять расследованию террористического акта на «Северных потоках».

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