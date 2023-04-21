Реклама
Прямой эфир
Мир
Эксперт прокомментировал заявление Кеннеди-младшего об опасном сближении России и Китая
Мир
Rzeczpospolita указала на движение Польши и Украины к созданию единого государства
Мир
Неформальная встреча глав МИД стран НАТО пройдет в Осло 31 мая - 1 июня
Армия
Пушилин сообщил о провале попыток наступления ВСУ на четырех направлениях
Мир
На Украине возбудили уголовные дела против 61 священнослужителя УПЦ
Мир
ВС Судана согласились на трехдневное перемирие из-за празднования Ураза-байрама
Мир
Посол России заявил о недовольстве в США самостоятельностью стран Латинской Америки
Мир
Air Moldova отменила все рейсы с 21 по 25 апреля из-за финансовых проблем
Культура
Икону XVII века спустя 48 лет после ее кражи вернули в Ярославский музей
Мир
В МИДе назвали вбросом сообщения о подрывной деятельности РФ в Европе
Мир
В МИДе заявили об угрозе Дальнему Востоку при эскалации на Корейском полуострове
Мир
Газета заявила об отказе Франции дать Украине данные для полетов над Белоруссией
Мир
Президент Чехии призвал начать переговоры о приеме Украины в ЕС в этом году
Сюжет:

Захарова назвала опасными заявления НАТО о возможном вхождении Украины в альянс

0
Фото: ТАСС/Пресс-служба МИД РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления Североатлантического альянса о возможности вхождения Украины в его состав недальновидны и опасны. Об этом заявила 21 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с визитом генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев.

Она отметила, что НАТО ставит себе цель победить Россию на Украине, а для мотивации обещает Киеву, что страну примут в альянс после окончания конфликта.

«Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — приводит пресс-служба МИДа слова Захаровой.

На поле сбоя: зачем генсек НАТО приезжал в Киев
И как Столтенберг охладил пыл Зеленского по поводу вступления страны в альянс

Ранее в этот день Столтенберг заявил, что все страны — участницы альянса договорились, что Украина станет членом блока. Возможные сроки принятия страны в НАТО он не уточнил.

Вместе с тем глава минобороны Германии Борис Писториус также в пятницу заявил, что присоединение Украины к НАТО в настоящее время не является частью дискуссии в Североатлантическом альянсе.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля заявил, что нет ни одного барьера, который бы мешал пригласить Украину в НАТО.

При этом еще в феврале глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет означать начало мировой войны.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023