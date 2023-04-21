Захарова назвала опасными заявления НАТО о возможном вхождении Украины в альянс

Заявления Североатлантического альянса о возможности вхождения Украины в его состав недальновидны и опасны. Об этом заявила 21 апреля официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с визитом генсекретаря НАТО Йенса Столтенберга в Киев.

Она отметила, что НАТО ставит себе цель победить Россию на Украине, а для мотивации обещает Киеву, что страну примут в альянс после окончания конфликта.

«Подобные заявления недальновидны и просто опасны. Это может привести к окончательному развалу системы европейской безопасности», — приводит пресс-служба МИДа слова Захаровой.

Ранее в этот день Столтенберг заявил, что все страны — участницы альянса договорились, что Украина станет членом блока. Возможные сроки принятия страны в НАТО он не уточнил.

Вместе с тем глава минобороны Германии Борис Писториус также в пятницу заявил, что присоединение Украины к НАТО в настоящее время не является частью дискуссии в Североатлантическом альянсе.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский 20 апреля заявил, что нет ни одного барьера, который бы мешал пригласить Украину в НАТО.

При этом еще в феврале глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил, что вступление Украины в Североатлантический альянс будет означать начало мировой войны.

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО в сентябре 2022 года.