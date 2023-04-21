Икону XVII века спустя 48 лет после ее кражи вернули в Ярославский музей

В Ярославский музей-заповедник вернули икону-минею XVII века «Святцы на июль», которая была украдена 48 лет назад. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил корреспондент «Известий».

В честь этого было организовано торжество. Отмечается, что святыня находится в использовании Ярославского музея-заповедника и Ярославской епархии.

«Раз Господь нам благословил вернуть нашу святыню, у нас есть надежды и перспективы в будущем», — сказал хранитель Ярославской епархии игумен Никодим.

В 1975 году икона «Святцы на июль» находилась в церкви Ильи-Пророка в Ярославле. Ее похитили еще с одиннадцатью образами. За это время смогли вернуть лишь восемь, четыре же долгое время были утерянными.

Икону-минею нашли на территории Германии в частном собрании несколько лет назад.

Георгий Абрамов, сын погибшего мецената и основателя Музея русской иконы, приобрел святыню, вернул ее в Россию и передал Ярославскому музею-заповеднику. Уточняется, что икона в хорошем состоянии и ей не нужна реставрация.

Икона-минея содержит образы святых и изображения праздников, отмечаемых в месяце. Все 12 святынь показывают богослужебный календарь.

В январе «Известия» подготовили материал о дне иконы Казанской Божьей Матери. Он отмечается два раза в год — 21 июля и 4 ноября 2023 года. Этот праздник — один из самых важных, почитаемых и любимых образов Богородицы среди прихожан Русской православной церкви. Именно ее дарят младенцу в день обряда крещения, после чего икона сопровождает человека до самой смерти.