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Эксперты связали высокое содержание антибиотиков в клубнике с обработкой ягод

Эксперты Grodan: высокое содержание антибиотиков в клубнике связано с их обработкой
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Причиной высокого содержания тетрациклина в российской клубнике является предварительная обработка ягод для их транспортировки из южных регионов России, считают специалисты из компании Grodan. Об этом они рассказали «Известиям» 21 апреля.

«Клубнику обрабатывают уже те, кто занимается непосредственно выкупом, перевозкой и продажей молодого урожая ягод, а вовсе не производители. Это делается для того, чтобы клубника не гнила в фурах при доставке в центральные регионы. Именно поэтому мы не рекомендуем покупать в Москве раннюю клубнику из Южного федерального округа и Северо-Кавказского федерального округа», — сказал менеджер по проектам Grodan Алексей Куренин.

Он рекомендовал внимательно отслеживать регион произрастания при покупке ягод ранней весной.

Куренин также добавил, что мини-фермы, которые производят клубнику в небольших объемах и находятся в непосредственной близости с конечным потребителем, не используют такие радикальные методы обработки клубники.

Ягодки — опять: в клубнике нашли 20-кратное превышение антибиотиков
Россельхознадзор начал мониторинг плодоовощной продукции на содержание вредных веществ

Как накануне написали «Известия», замглавы Россельхознадзора Антон Кармазин заявил на одном из профильных совещаний, что в российской клубнике было обнаружено 20-кратное превышение содержания антибиотиков (тетрациклина). Он отметил, что за три месяца с начала 2023 года было зафиксировано 1,7 тыс. случаев превышения максимально допустимых показателей токсичных веществ, в том числе в импортной продукции.

В Россельхознадзоре «Известиям» сообщили о начале проверок растительных товаров. Полученные результаты могут стать основой для совершенствования нормативной базы, добавили там.

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