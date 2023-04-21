Деревянную церковь Михаила Архангела отреставрируют в Пензенской области
В Шемышейском районе Пензенской области намерены отреставрировать деревянную церковь Михаила Архангела и восстановить колокольню. Об этом ИА «Пенза-Пресс» сообщили в региональном министерстве по охране памятников истории и культуры.
Ведомство одобрило разработку научно-проектной документации. Необходимое разрешение выдано приходу Михайло-Архангельской церкви села Русская Норка Шемышейского района Пензенской области Пензенской епархии Русской православной церкви.
Работы будут направлены на сохранение церкви. Планируется отреставрировать фасад и воссоздать колокольню.
Здание деревянной церкви в селе Русская Норка является памятником деревянного зодчества. Храм во имя Михаила Архистратига возвели в середине XIX века, в 1926-м он пострадал при пожаре, но уже через два года был восстановлен.