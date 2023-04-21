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В МИДе указали на потребность наращивать ракетный потенциал для ответа на вызовы

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Российская сторона обязана быть готова к любому сценарию из-за желания США доминировать над Китаем и РФ. Именно поэтому сейчас у Москвы есть прямая потребность в увеличении запасов ракетных вооружений, а позиция по неразмещению баллистических ракет средней и большей дальности на западной границе может быть изменена, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков в статье для издания «Международная жизнь».

По его словам, в перспективе прослеживаются два вектора длительного противостояния объединенного Запада и азиатского мира. Именно из-за этого столкновения США наращивают свой военный потенциал, в частности ракетный. Вашингтон стремится доминировать над своими потенциальными «соперниками» — Россией и Китаем.

Вместе с этим Москва должна проанализировать тенденцию, при которой Запад отказывается первым размещать баллистические ракеты наземного базирования разных дальностей. И исходя из этого сделать выводы, стоит ли сейчас начинать подготовку к развертыванию такого типа оружия.

Машков отметил, что в нынешних условиях «большее внимание требуется уделить ракетам средней и большей дальности, которые начинают приобретать стратегическое измерение». Он подчеркнул, что после развала Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) России следует отследить, насколько она отстала от других обладателей этого типа оружия за 30 лет.

«Сохранять бдительность мы должны и на наших восточных рубежах. Нельзя исключать возможности развития там ситуации по конфронтационному сценарию, а также втягивания России вопреки ее желанию в реальные конфликты», — считает Машков.

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6 декабря замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что российская сторона не исключает возможности отмены моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе из-за поставок Вашингтоном Киеву более дальнобойного оружия. Он уточнил, что это предупреждение противникам, для того чтобы они не шли на опрометчивые ходы и не испытывали терпение России на прочность.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был заключен между СССР и США в 1987 году и запрещал двум государствам производить и развертывать баллистические и крылатые ракеты средней и меньшей дальности.

2 августа 2019 года договор окончательно прекратил свое действие.

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