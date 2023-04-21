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Эксперт предупредил о последствиях поставок российской нефти Пакистану

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Поставки нефти Пакистану могут испортить отношения Москвы и Нью-Дели, предупредил Алексей Куприянов, руководитель группы Южной Азии и региона Индийского океана Института международных отношений имени Примакова.

В эфире радио «Спутник» эксперт напомнил, что Индия — ключевой партнер России и пятая экономика мира. До начала специальной военной операции товарооборот РФ и Индии составлял $11 млрд долларов. «Сейчас он скакнул практически до 40 млрд долларов, и львиная доля этого подъема, произошла за счет нефти», — добавил Куприянов, уточнив, что Индия не поддерживает потолок цен на российскую нефть.

В то же время, продолжил эксперт, совершенно непонятно, на каких условиях покупает российскую нефть Пакистан, учитывая то, что эта страна «сильно завязана на Соединенные штаты», на страны Залива и на Китай и вынуждена лавировать между ними. По мнению специалиста, велик шанс того, что в этом случае пакистанцы будут придерживаться потолка цен на нефть.

По словам эксперта, учитывая разногласия Индии и Пакистана, Россия, которая всегда пыталась балансировать между ними, довольно сильно рискует. «Если в данном случае мы будем слишком сильно склоняться на пакистанскую сторону, то это вызовет недовольство индийских партнеров», — предупредил Куприянов. Он заметил, что Россия в значительной степени зависит от индийских партнеров «в ситуации с СВО»: Индия активно закупает, в частности, российскую нефть и удобрения. По большому счету, подчеркнул эксперт, Индия стала хабом, через который в Россию идут технологии и товары, которые стали для нее недоступны из-за санкций Запада.

Объемы закупки Пакистаном нефти — не очень большие, однако важно, «куда эти 100 тыс. баррелей в сутки пойдут», поскольку в случае обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом вопрос того, как Пакистан получает топливо, условно говоря, для своих танков, приобретает первостепенное значение, добавил Куприянов.

В то же время, с точки зрения эксперта, купленная нефть, скорее всего, будет использована для того, чтобы покрыть собственные запасы Пакистана, потому что эта страна «чудовищно энергодефицитна».

Эксперт предположил, что поставки нефти в Пакистан осуществляет компания «Лукойл».

Специалист также обратил внимание на то, что Россия начинает торговать с Пакистаном нефтью на фоне новостей, что эта страна отгружает оружие Украине. И последний факт, по мнению специалиста, «провоцирует сложности» в отношениях между Исламабадом и Москвой, «потому что пакистанцы отлично отдают себе отчет, в кого эти снаряды летят». «Получается, что мы продаем нефть и она, по большому счету, смазывает вот эти шестеренки пакистанской промышленности, которая производит снаряды для Украины», — подчеркнул Куприянов. Он также напомнил о ситуации, когда НПЗ «Лукойл» в болгарском Бургасе фактически снабжал топливом Вооруженные силы Украины.

20 апреля министр энергетики Пакистана Мусадик Масуд Малик заявил о том, что первый танкер с российской нефтью должен прибыть в страну в начале мая. Он также сообщил, что при благоприятных условиях импорт может достигать 100 тыс. баррелей в сутки.

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