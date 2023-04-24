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Фонд «Наследие Русского Севера» обновил позиционирование

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Фото: Пресс-служба фонда «Наследие Русского Севера»
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Визуальный стиль фонда «Наследие Русского Севера» будет соответствовать внутренним потребностям россиян, вовлекать их в процесс деятельности организации. Ключевым элементом визуального стиля стало изображение колокола. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Обновленный бренд представили на заседании попечительского совета фонда, которое прошло под председательством губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова. По его словам, на пути развития фонда сделан важный шаг — благодаря новому фирменному стилю организация станет более узнаваемой.

«На протяжении многих лет многие иностранные организации занимались вопросами защиты культурного наследия. Сегодня нам особенно важно реализовывать эти задачи самостоятельно, осуществляя просветительскую деятельность, сохраняя и передавая нашим детям наследие как Вологодской области, так и страны в целом», — добавил губернатор.

В то же время зампредседателя Совфеда Юрий Воробьев выразил уверенность в том, что «благодаря попечителям и тем, кто поддерживает фонд, удастся выполнить восстановление храмов и церквей в регионе, которые сейчас утверждены попечительским советом для реставрации».

В свою очередь митрополит Вологодский и Кирилловский Савва рассказал, почему символом фонда был выбран именно колокол: «Колокольный звон сопровождал людей на протяжении всей жизни, уведомляя о начале или об окончании значимых событий, приближающейся опасности или сообщая о победе». «Благодаря важным общественным функциям колокол приобрел на Руси значение не только религиозного, но и государственного символа, став частью национального самосознания», — добавил он.

Фонд «Наследие Русского Севера» был учрежден в 2021 году. Его целью является восстановление монастырей и храмов в Вологодской области и регионах Русского Севера. В первоочередной список объектов, которые будут отремонтированы на собранные фондом средства, включены семь храмов.

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