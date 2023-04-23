«Марио»-хардкор: игры про водопроводчика с недетской сложностью
Недавно в кино вышел полнометражный фильм «Супербратья Марио», и это отличный повод вспомнить про культовые игры компании Nintendo. Многие играли в самого первого Марио в детстве, но это не значит, что платформеры и адвенчуры про легендарного героя — забава исключительно для детсадовцев и школьников. Вселенная игр «Марио» за десятилетия своего существования накопила немало релизов, которые могут заставить попотеть любителей хардкорного гейминга. В топе «Известий» — «Марио»-игры в порядке возрастания сложности, способные бросить вызов реакции, скорости и ловкости.
Super Mario Land
Год выпуска: 1989
На чем играть: Game Boy, эмуляторы
Super Mario Land — тот случай, когда играть сложно из-за технических несовершенств. Виной всему попытка компании Nintendo адаптировать геймплей «Марио» со своей приставки NES для инновационной новинки того времени — портативной карманной консоли Game Boy. Пострадала в первую очередь физика движения. Чтобы приноровиться к таймингу и не проигрывать только потому, что не удалось вовремя подпрыгнуть или затормозить, понадобится какое-то время. Как только это удается, Super Mario Land становится на удивление легкой игрой, которую можно пройти за полчаса на максимальной скорости.
Super Mario Land 2: 6 Golden Coins
Год выпуска: 1992
На чем играть: Game Boy, эмуляторы
Super Mario Land 2 предлагает игрокам преодолеть те же трудности, что и первая часть, но добавляет еще один бонус для любителей посложнее — уровень «Замок Марио». В нем есть несколько удивительно сложных платформерных участков. А проходить их становится еще труднее благодаря маленькому экрану карманной консоли Game Boy. Однако это достаточно интересное испытание для поклонников высоких уровней сложности.
Super Mario Bros.
Год выпуска: 1985
На чем играть: NES, эмуляторы
Та самая классика, которую в России знают абсолютно все. Даже через столько лет оригинальные «Супербратья Марио» способны удивить и заставить нервно вцепиться в геймпад. Особенно сложны уровни последнего, восьмого мира, заканчивающиеся битвой с огнедышащим злодеем Боузером. Но это еще не всё. Если хочется настоящих испытаний, можно попробовать расширенное дополнение Super Mario Bros.: Lost Levels, которое Nintendo выпустила через год после выхода оригинальной игры, в 1986-м. Lost Levels — эта та же игра, но с более высоким уровнем сложности и набором новых уровней. Среди новых препятствий — потоки ветра, сбивающие Марио и Луиджи с пути, ядовитые грибочки, маскирующиеся под бонусы, и коварные порталы-туннели, ведущие в начало уровня.
Super Mario 64
Год выпуска: 1996
На чем играть: Nintendo 64, эмуляторы
Super Mario 64 стала большим прорывом для своего времени — в 3D-платформере было много хороших геймдизайнерских решений, отличное управление и камера.
Современному игроку они могут показаться громоздкими, но не это главный вызов. Одна из целей Super Mario 64 — собрать все спрятанные звезды. И, по крайней мере, с десяток из них найти очень непросто. Например, одну из звезд можно получить, достав 100 монет на каждом уровне игры. Другую — собрав все специальные монетки в воздушном уровне, управляя крайне плохо и криво летающим Марио. А самая сложная звезда спрятана на «Радужном уровне» — чтобы достать ее, нужно не только пойти в противоположном направлении в самом начале, но и успешно преодолеть ряд платформ и даже выстрелить из пушки самим Марио. Только филигранно рассчитав угол выстрела, можно попасть в правильную точку и заполучить звезду.
Super Mario World 2: Yoshi's Island
Год выпуска: 1995
На чем играть: SNES, GBA, эмуляторы
Продолжение Super Mario World примечательно тем, что главным героем в нем стал обаятельный динозаврик Йоши, а Марио превратился в капризного младенца. Yoshi's Island гораздо сложнее для прохождения, чем Super Mario World; крепким орешком его делают два момента. Первый — это иногда непродуманный дизайн уровней, в котором и без того сложные места превращаются в настоящий ад из-за того, что при любой ошибке маленький Марио падает со спины динозавра, и, если его не поймать вовремя, игра заканчивается. Второй трудный эпизод — секретный уровень с говорящим названием «Невозможный лабиринт». Он представляет из себя сеть портальных ходов-головоломок, и пройти его с первого раза практически нереально.
New Super Luigi U
Год выпуска: 2015
На чем играть: Nintendo Switch, Wii U
Родной брат знаменитого водопроводчика Луиджи очень часто получает вторые роли в играх франшизы. Но иногда Nintendo устраивает усачу в зеленом комбинезоне час признания. Так, 2015 год компания объявила годом Луиджи и выпустила целый ряд продуктов, в котором Марио отступил на второй план. В частности, вышедшая New Super Luigi U считается одной из самых сложных официальных игр серии «Марио». Практически все уровни требуют от игрока идеального тайминга, чувства ритма и экспериментов — перепроходить приходится множество раз, пока не получится.
Super Mario Sunshine
Год выпуска: 2002
На чем играть: Nintendo Switch, Nintendo GameCube
Чтобы понять главную сложность прохождения Super Mario Sunshine, потребуется знакомство с сюжетом. Марио, принцесса Пич и ее верный помощник и друг гриб Тоад отправляются в отпуск на остров Дельфино. Но не тут-то было — весь остров покрыт граффити, а злодеи украли солнечные элементы, обеспечивающие остров энергией. Чтобы спасти островитян, добрый профессор выдает Марио секретную разработку — водяной ранец F.L.U.D.D. Он-то и является главным преимуществом и главным источником хардкора в игре. На ранце завязано много уникальных механик, и управлять героем, да еще и успешно, очень непривычно, особенно когда нужно собрать коллекционные предметы, спрятанные в труднодоступных местах. Другой фактор, повышающий уровень сложности, — одна из первых в истории Nintendo попыток совместить элементы 2D-платформера с 3D-геймплеем. В более поздней игре «Марио: Одиссея» это получилось отлично, а здесь придется попыхтеть. Тем не менее это очень увлекательно.