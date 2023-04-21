В УФСБ рассказали о розыске причастных к попытке покушения на мэра Горловки

УФСБ по Донецкой Народной Республике (ДНР) проводит мероприятия по установлению и розыску всех причастных к несостоявшемуся покушению на мэра Горловки Ивана Приходько. О ходе проведения мероприятий рассказал представитель ведомства 21 апреля.

Отмечается, что исполнитель несостоявшегося покушения Артем Пызин был завербован департаментом контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) для отслеживания дислокаций и перемещений российских военнослужащих в Горловке и Енакиеве. Мужчина попал под оперативное наблюдение УФСБ сразу после вербовки.

Приходько рассказал о предотвращении сотрудниками ФСБ покушения на него ранее в этот день. По его словам, злоумышленники планировали использовать большое количество взрывчатых веществ, из-за которых пострадал бы не только он, но и его сотрудники, и жители окрестных домов.

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