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Эксперты осудили Германию за угрозу экспроприировать активы «Роснефти»

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Фото: Global Look Press/dpa/Christophe Gateau
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Возможная экспроприация активов «Роснефти» в Германии может стать первым в истории случаем такого масштаба, касающимся конфискации имущества у иностранных собственников со стороны западного государства, заявил директор Центра политической информации Алексей Мухин.

«Безусловно, российский бизнес уже подвергался экспроприациям, но не в таких масштабах. Можно, вспомнить, например, дочернюю компанию НОВАТЭКа, Novatek Green Energy в Польше», — отметил специалист.

Эксперт аналитического центра ИнфоТЭК Валерий Андрианов добавил, что «западные страны фактически начали конфисковывать российские активы без всякого на то повода». «К примеру, ущерб только двух крупнейших российских компаний – «Роснефти» и «Газпрома» – от подобных изъятий составит не менее $22 млрд», — подчеркнул он.

Эксперт международной аналитической площадки The Columnist Карл Риттер обратил внимание на то, что в современном мире перестали действовать ранее соблюдавшиеся всеми участниками международного рынка правила: неприкосновенность частной собственности, обязательность контрактов, правовая защита сделок и договоров, приоритет права. Риттер заявил, что изъятие НПЗ «Роснефти» в городе Шведт «демонстрирует, что собственность любой иностранной компании, которая не относится к ЕС и G7, может быть изъята в Германии по политическим мотивам и при полном нарушении закона».

Зампредседателя Комитета по экономической политике Михаил Делягин считает, что пока Россия давала сдержанный ответ на экономическую агрессию Запада. «Подлинный погром российских активов странами «коллективного Запада» в прямое нарушение всех норм международного права встретил со стороны России крайне ограниченный ответ, заключающийся в том числе в создании своего рода «гарантийного фонда» активов корпораций из «недружественных» государств, прекративших работу в нашей стране», — рассказал Делягин. По его мнению, отсутствие ответных мер со стороны России поощряет агрессию Запада, создающего нормативную базу конфискации российских активов. «В случае с активами «Роснефти» необходимо вводить ответные меры, чтобы защитить российские инвестиции», — призывает эксперт.

20 апреля Бундестаг проголосовал за поправки, которые упрощают продажу акций в компаниях, находящихся под внешним управлением, без национализации, если это необходимо для энергетической безопасности. Данные изменения позволят правительству страны продать акции «Роснефти» в нефтеперерабатывающем заводе в Шведте без национализации активов этой компании.

Ранее германские власти ввели внешнее управление нефтеперерабатывающим заводом «Роснефти» в городе Шведт на востоке страны. «Роснефть» подала иск против продления его сроков и потребовала возместить убытки, понесенные из-за этой процедуры.

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