В Забайкалье задержали подозреваемых в вымогательствах и разбоях

Сотрудники управления уголовного розыска УМВД России по Забайкальскому краю задержали участников организованной группы, подозреваемых в вымогательствах, мошенничестве и разбоях. Об этом 21 апреля сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Правоохранители зафиксировали эпизоды преступной деятельности троих мужчин, ранее задержанных по подозрению в вымогательствах, и установили еще троих фигурантов, среди которых два предполагаемых лидера группы.

Серию преступлений подозреваемые совершили в 2022 году. Под угрозой применения насилия они получили от четверых граждан различные суммы.

«Потерпевшие были знакомы с подозреваемыми, поэтому без опасения садились к ним в машину и соглашались проехать на берег озера Кенон», — уточнила Волк.

Там вымогатели избивали своих жертв и требовали денег. Потерпевшие выполняли требования, при этом в полицию не обращались.

«В ноябре минувшего года полицейские задержали подозреваемых — троих жителей Читы. Недавно были установлены личности еще троих сообщников, а также еще несколько эпизодов противоправной деятельности фигурантов», — добавила она.

Всего участники группы в разном составе совершили три мошенничества, три разбоя и семь вымогательств. Сумма ущерба от их действий составила 600 тыс. рублей.

Следователем следственного управления Следственного комитета (СК) России по Забайкальскому краю расследуются уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 159, 162 и 163 УК РФ.

В феврале сотрудники полиции по горячим следам раскрыли кражу более 60 кг золота из автомобиля фельдъегерской службы в Забайкалье. По данным «Известий», преступление было совершено вечером 21 февраля в поселке Новая Чара.

Следственные органы МВД РФ возбудили уголовное дело по статье о краже, совершенной организованной группой в особо крупном размере. Подозреваемым грозит до 10 лет лишения свободы.