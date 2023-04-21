Спасенный с судна «Калтан» экипаж разместят в отеле в Пусане

Девятнадцать моряков, спасенных с горящего российского судна «Калтан» из Владивостока, доставят через южнокорейский порт Ульсан в гостинцу в Пусане. Об этом в пятницу, 21 апреля, сообщил источник в экстренных службах региона.

«19 человек команды «Калтана», которые доставлены на берег в Ульсан, будут отправлены в Пусан и размещены там в гостинице», — сообщил он ТАСС.

Владелец судна — компания «Дальрыбпром» не стала комментировать судьбу моряков.

Пожар на судне начался ранее в пятницу у города Ульсан. После получения сигнала бедствия береговая охрана Южной Кореи отправила спасательное судно. Из 25 человек были спасены 21, 19 из них не пострадали. Тушение еще продолжается.

Приморская и Сахалинская транспортные прокуратуры начали проверку по факту возгорания.