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Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на мэра Горловки Приходько
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В УФСБ рассказали о розыске причастных к попытке покушения на мэра Горловки

Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на мэра Горловки Приходько

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) смогли не допустить покушения на убийство со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) на жизнь мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом 21 апреля он сам рассказал в беседе с «РИА Новости».

«То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм», — рассказал он.

Как рассказал Приходько, злоумышленники планировали использовать большое количество взрывчатых веществ, из-за которых пострадал бы не только он, но и его сотрудники, и жители окрестных домов.

Как уточнили в управлении ФСБ по региону, исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин — завербованный агент департамента контрразведки СБУ для сбора разведданных о ВС РФ на территории городов Горловка и Енакиево.

«С момента вербовки он попал под оперативное наблюдение УФСБ РФ по ДНР, в марте 2023 года он получил задачу по наблюдению за главой администрации города Горловка Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания. В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках», — пояснили в ведомстве, добавив, что сейчас идут поиски остальных причастных к покушению.

Поддельный интерес: начался суд над соучастниками убийства Дарьи Дугиной
В тот же день предотвращено похожее покушение на главу «Царьграда» Константина Малофеева

Ранее, 14 апреля, бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что российские спецслужбы предотвратили покушение на него в Москве. По его словам, его должны были застрелить при выходе из бронированного автомобиля.

До этого, 6 марта, стало известно о предотвращении покушения на российского предпринимателя Константина Малофеева. По информации ФСБ, организатором выступил проживающий на территории Украины и действующий под контролем Службы безопасности Украины гражданин России.

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