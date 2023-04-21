Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на мэра Горловки Приходько

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) смогли не допустить покушения на убийство со стороны Службы безопасности Украины (СБУ) на жизнь мэра Горловки Ивана Приходько. Об этом 21 апреля он сам рассказал в беседе с «РИА Новости».

«То, что мы с вами сейчас разговариваем, — это заслуга сотрудников спецслужб, в данном случае Федеральной службы безопасности Российской Федерации, что они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм», — рассказал он.

Как рассказал Приходько, злоумышленники планировали использовать большое количество взрывчатых веществ, из-за которых пострадал бы не только он, но и его сотрудники, и жители окрестных домов.

Как уточнили в управлении ФСБ по региону, исполнителем покушения должен был стать Артем Пызин — завербованный агент департамента контрразведки СБУ для сбора разведданных о ВС РФ на территории городов Горловка и Енакиево.

«С момента вербовки он попал под оперативное наблюдение УФСБ РФ по ДНР, в марте 2023 года он получил задачу по наблюдению за главой администрации города Горловка Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания. В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках», — пояснили в ведомстве, добавив, что сейчас идут поиски остальных причастных к покушению.

Ранее, 14 апреля, бывший депутат Верховной рады Украины Илья Кива сообщил, что российские спецслужбы предотвратили покушение на него в Москве. По его словам, его должны были застрелить при выходе из бронированного автомобиля.

До этого, 6 марта, стало известно о предотвращении покушения на российского предпринимателя Константина Малофеева. По информации ФСБ, организатором выступил проживающий на территории Украины и действующий под контролем Службы безопасности Украины гражданин России.