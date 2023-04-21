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Американский подполковник призвал Запад принудить Киев к переговорам

Подполковник ВС США Дэвис: Запад должен заставить Киев начать переговоры с Москвой
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Фото: Соцсети
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Страны коллективного Запада должны убедить Киев пойти на переговоры с Россией, иначе Украина будет уничтожена. Об этом в статье для 19FortyFive в четверг, 20 апреля, написал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Чтобы достичь прочного мира, лидеры Запада должны в частном порядке сказать [президенту Украины Владимиру] Зеленскому, что бессрочная военная, политическая и финансовая поддержка со стороны Запада закончится к определенному времени, и поэтому он должен заключить с [президентом РФ Владимиром] Путиным наилучшую сделку, чтобы положить конец войне», — отметил военный.

По его словам, в случае переговоров нужно понимать, что Донбасс и Крым не вернутся под контроль Киева. Однако другого варианта у Украины нет.

Также он заявил, что Запад в текущей ситуации не выбирает мир. Вместо этого те, кто находится у власти, намерены «раздавить» Россию, не думая о безопасности и благополучии собственных стран.

«Мы продолжим истощать наши собственные арсеналы боеприпасов, запасы оружия и отправляем миллиарды в Киев в погоне за эмоционально удовлетворительными усилиями. Тем не менее этот путь, скорее всего, приведет к еще большему разрушению», — подчеркнул Дэвис.

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9 марта глава МИД России России Сергей Лавров подчеркнул, что РФ не видит желания Украины начать серьезный диалог об урегулировании конфликта. Министр отметил, что «западные хозяева» Зеленского не хотят мирного урегулирования конфликта и регулярно заявляют о необходимости поражения РФ на поле боя, чтобы получить возможность разговаривать с ней с позиции силы.

24 февраля газета The Wall Street Journal сообщила, что канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон обратились к Зеленскому с призывом провести переговоры с российской стороной. Соответствующая просьба была озвучена в ходе февральского визита украинского лидера в Париж.

Последний на сегодняшний день очный раунд переговоров между РФ и Украиной состоялся 29 марта 2022 года в Турции. Позднее Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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