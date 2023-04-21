В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в столб и разломился пополам
В Санкт-Петербурге на Петроградской стороне машина врезалась в фонарный столб и практически разломилась пополам. Об этом рассказал источник «Известий» в пятницу, 21 апреля.
Инцидент произошел около двух часов ночи 21 апреля на Каменноостровском проспекте. По словам информатора, водитель уснул за рулем и «въехал в мачту освещения».
Столб упал на землю, и несколько фонарей погасли. Из-за ремонтных работ движение по улице было перекрыто до трех часов ночи.
К настоящему моменту дорожное движение восстановлено.
Ранее, 14 марта, в Брянском районе в результате столкновения минивэна со столбом пострадали два человека. Водитель и его 34-летний пассажир получили различные травмы.