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В Санкт-Петербурге автомобиль врезался в столб и разломился пополам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В Санкт-Петербурге на Петроградской стороне машина врезалась в фонарный столб и практически разломилась пополам. Об этом рассказал источник «Известий» в пятницу, 21 апреля.

Инцидент произошел около двух часов ночи 21 апреля на Каменноостровском проспекте. По словам информатора, водитель уснул за рулем и «въехал в мачту освещения».

Столб упал на землю, и несколько фонарей погасли. Из-за ремонтных работ движение по улице было перекрыто до трех часов ночи.

К настоящему моменту дорожное движение восстановлено.

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Ранее, 14 марта, в Брянском районе в результате столкновения минивэна со столбом пострадали два человека. Водитель и его 34-летний пассажир получили различные травмы.

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