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В Забайкалье полиция установила виновника степного пожара

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Фото: Управление МВД России по Забайкальскому краю
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В Забайкалье сотрудники полиции установили предполагаемого виновника степного пожара, который тушили на протяжении пяти дней. Об этом сообщили в управлении МВД России по Забайкальскому краю в пятницу, 21 апреля.

Как отмечается в сообщении, 20 апреля в полицию поступило сообщение о степном пожаре в нескольких километрах от поселка Забайкальск. Площадь распространения огня составила 2 тыс. га.

После проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили предполагаемого виновника, который 15 апреля развел костер на свалке, чтобы обжечь металлические изделия.

В настоящее время с подозреваемым работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливается сумма причиненного ущерба. По предварительным данным, пострадала животноводческая стоянка, а также сгорел автомобиль.

19 апреля сообщалось о возгорании на складе с горючими веществами в промышленной зоне города Дзержинска Нижегородской области, который локализовали на площади 4,5 тыс. кв. м. Отмечалось, что в результате пожара помещение обрушилось.

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