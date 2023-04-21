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Участки бывшей промзоны «Огородный проезд» в Москве реорганизуют по программе КРТ

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В Москве по программе комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют три участка бывшей промзоны «Огородный проезд». Об этом в четверг, 20 января, сообщается на сайте столичной мэрии.

Общая площадь участков, расположенных на северо-востоке города в пешей доступности от станции метро «Бутырская», составляет 15,07 га. Как рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на них планируется построить более 192 тыс. кв. м жилой и общественно-деловой недвижимости. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», инвестиции в реорганизацию территории составят почти 30 млрд рублей, ежегодный бюджетный эффект оценивается в 1,2 млрд рублей.

После реорганизации участков город получит 2,7 тыс. новых рабочих мест, сообщает сайт kp.ru.

В настоящее время на участках располагаются склады. Там, в частности, появятся физкультурно-оздоровительный комплекс, скалолазный центр, гостиница и база коммунальных служб, пишет «Москва 24». Кроме того, будут проведены благоустройство территории и озеленительные работы.

Всего в бывшей промзоне «Огородный проезд» планируется реорганизовать территорию общей площадью более 44 га.

Районы, кварталы: какие промзоны в Москве преобразятся в ближайшее время

19 апреля стало известно, что в Москве в рамках проекта комплексного развития территорий (КРТ) реорганизуют часть промзоны «Серп и Молот».

Вместо устаревших автосервисов и складов там построят объекты общественно-делового назначения: магазины, кафе, офисные здания, а также помещения для проведения деловых мероприятий.

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