Почти 20 дворов в столице обустроили методом соучаствующего проектирования

В Москве почти 20 домов обустроили методом соучастного проектирования. Об этом в беседе с агентством городских новостей «Москва» рассказала председатель столичного комитета по архитектуре и градостроительству (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

По ее словам, указанный метод позволяет обустраивать и развивать городские территории с учетом мнения горожан. Так, за последние несколько лет с помощью такого метода подготовлены концепции и проекты 17 дворовых территорий и двух общественных пространств в Зеленограде, районах Кунцево, Ховрино, Марьино, Строгино, Отрадное, Черемушки и ряда других, пишет RT.

Метод соучастного проектирования предусматривает вовлечение жителей, а также городских сообществ, сервисных и проектных организаций, представителей органов местного самоуправления в процесс разработки концепции развития территорий, сообщает НСН.

Проектировщики учитывают мнения и пожелания горожан, а также соотносят их с действующими градостроительными требованиями и нормами. Сейчас этот метод применяют не только госзаказчики, но и частные девелоперы, уточняет сайт aif.ru.

18 апреля в Москве на ВДНХ в 2023 году завершат реставрацию и строительство более 10 павильонов.

Таким образом продолжается программа «Возрождение ВДНХ». Специалисты с 2014 года активно реставрируют выставочный комплекс, сохраняя его первоначальный вид и создавая современное пространство.