В Приморье подросток упал с пятого этажа и выжил

В поселке Пластун в Приморье во время прогулки 15-летний подросток упал с пятого этажа недостроенного здания. Как сообщила прокуратура Приморского края, инцидент произошел в четверг, 20 апреля.

Отмечается, что ребенок госпитализирован с травмами в районную больницу. Как сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах, у подростка зафиксированы переломы бедренной и пяточной костей и ушиб головного мозга. Состояние стабильное, но тяжелое. Сейчас пострадавшего перевели в реанимацию.

По факту произошедшего проводится проверка. По ее результатам собственника здания обяжут ограничить доступ на территорию. Также будет дана оценка действиям законных представителей подростка.

19 февраля стало известно о двух девочках, которые сорвались с крыши 14-этажного дома на юго-востоке Москвы. Сообщалось, что одна из девочек получила травмы, несовместимые с жизнью, вторая после падения выжила.