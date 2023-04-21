Боец Hardcore пожелал победы Макаряну в поединке с Апситом

Боец кулачной лиги Hardcore FC Джавид Рзаев, который посетил взвешивание спортсменов «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 20 апреля, пожелал победы своему другу Геннадию Макаряну в поединке с Вадимом Апситом.

Рзаев признался, что не особо интересуется другими участниками турнира, однако искренне хочет поддержать своего товарища.

«У меня там выступает мой близкий друг — Геннадий Макарян. Мы практически с одного города. Я очень буду надеяться, что Геннадий выиграет и выиграет уверенно. Самое главное, чтоб без травм», — сказал боец.

16 апреля боец поп-ММА Геннадий Макарян заявил, что знает, чем удивить кикбоксера Вадима Апсита в их поединке «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Он признался, что находится в лучшей физической форме, к которой как раз стремился. По его словам, первоначально он готовился к поединку по правилам ММА, но в последний момент переключился на кикбоксинг.

До этого, 12 апреля, Апсит выразил уверенность в том, что победа будет на его стороне в бескомпромиссном бое с Макаряном. По его словам, соперник крупнее и хорошо умеет работать ногами, однако его слабая сторона — это бокс.

Телеканал РЕН ТВ покажет в прямом эфире поединок российского кикбоксера Вадима Апсита с бойцом поп-MMA Геннадием Макаряном. Бой состоится 21 апреля в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ» во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве. Трансляция начнется в 19:00, ее можно будет посмотреть эксклюзивно на странице группы РЕН ТВ в соцсети «ВКонтакте».

Также телеканал покажет противостояние Александра Шлеменко и Ясубея Эномото в прямом эфире. В соглавном бою — Мариф Пираев из РФ и китайский боец Родриго Капораль, а также российские чемпионки по тайскому боксу Анастасия Янькова и Сюденюр Бостанжи.