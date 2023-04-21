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Первый испытательный запуск ракеты с кораблем Starship Илона Маска завершился взрывом

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Ракета-носитель с кораблем Starship взорвалась через несколько минут после запуска по команде сотрудников SpaceX. Всё из-за неполадок с двигателем и потерей высоты, сообщается на сайте компании в четверг, 20 апреля.

«Во время летных испытаний отказало несколько двигателей, началась потеря высоты и вращение. Была подана команда на завершение [испытания]», — говорится в сообщении SpaceX.

120-метровая ракета-носитель смогла подняться в воздух на 39 км над Мексиканским заливом, что ведущие трансляции на сайте компании отметили как успешное завершение испытания, ведь она оторвалась от стартовой площадки.

Отмечается, что отсчет о запуске был остановлен примерно за минуту до старта для проведения финальной технической проверки. Через некоторое время его возобновили, и космический корабль оторвался без видимых проблем от площадки, сообщает «Газета.Ru».

На своей странице в Twitter глава SpaceX Илон Маск поздравил команду компании с тестовым запуском Starship и сообщил, что многому научился для следующего испытания через несколько месяцев.

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Генеральный директор АО «Аэрокосмическая корпорация «Новый космос» Антон Алексеев поделился мнением с «Известиями» по поводу оценки полета Starship. По его мнению, Маск оценивает даже небольшой полет ракеты как успех, так как многие решения в разработке программы будут приниматься именно после испытаний и в случае успеха Starship заменит все существующие изделия SpaceX.

Изначально первый запуск тяжелой ракеты-носителя Starship был запланирован на понедельник, 17 апреля, однако он был отменен. Причиной стало несрабатывание одного из клапанов топливной системы.

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