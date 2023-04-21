Президент Путин заявил, что находится в постоянном контакте с врио главы ДНР Пушилиным

Президент Российской Федерации Владимир Путин отметил, что находится в постоянном контакте с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным. Об этом он заявил во время заседания Совета по развитию местного самоуправления, которое прошло в четверг, 20 апреля, в режиме видеоконференции.

В беседе с российским лидером Пушилин рассказал, что для ДНР в вопросе развития местного самоуправления представляет интерес опыт российских субъектов, так как на протяжении девяти лет республика шла по «несколько иному пути».

«Ну мы с вами в контакте постоянном. Будем согласовывать и корректировать наши совместные действия, в том числе по этому направлению», — подчеркнул российский лидер, обращаясь к Пушилину.

Во время заседания совета Владимир Путин поручил муниципальным чиновникам «с теплотой, заботой оказывать коллегам всю необходимую помощь при интеграции новых регионов в единую систему публичной власти России».

До этого, 6 апреля, Путин поручил поднять уровень газификации в Херсонской области. Глава государства удивился, узнав, что регион газифицирован только на 27%.

5 апреля вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе заседания Совета безопасности РФ с участием главы государства, отметил, что в новых регионах России восстановлены сотни километров газопроводов и создана независимая от Украины система газоснабжения. В настоящее время, по его словам, задача по обеспечению новых регионов всеми необходимыми энергетическими ресурсами практически решена.

На этом же заседании президент России, в свою очередь, призвал как можно быстрее интегрировать Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР), Запорожскую и Херсонскую области в правовое пространство страны.

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года.

ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по итогам референдумов, которые прошли в сентябре 2022 года.