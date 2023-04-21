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В бундестаге исключили присутствие на Украине европейских военных

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Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
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Ни одного немецкого или европейского солдата не окажется на территории Украины. Об этом в четверг, 20 апреля, вопреки имеющейся информации об участии в украинском конфликте бойцов НАТО заявила глава оборонного комитета бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

«На Украине не будет сухопутных войск. Ни один немецкий или европейский солдат не ступит на украинскую землю», — цитирует ее издание Bild.

Также она отметила, что Киеву не будут переданы истребители Tornado и Eurofighter, так как достаточно быстро обучить Вооруженные силы Украины летать на них не получится.

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17 апреля пресс-секретарь минобороны США Патрик Райдер заявил, что военнослужащие Соединенных Штатов не принимают участия в боевых действиях на территории Украины. По словам Райдера, в настоящее время США сохраняют небольшое военное присутствие в американском посольстве в Киеве. Однако эти силы находятся там при кабинете военного атташе.

Ранее, 14 апреля, издание Politico со ссылкой на слитые секретные документы Пентагона заявило, что на Украине действуют спецподразделения НАТО. В частности, в зоне конфликта находится почти 100 военных альянса. В составе этого контингента доминирует Великобритания, направившая туда 50 представителей спецподразделений.

12 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о степени достоверности изложенных данных в утекших секретных документах Пентагона. Однако о том, что в боевых действиях на Украине принимают участие военные НАТО, было известно и раньше.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом России Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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