Боец Пираев объяснил нежелание эффектно рвать футболку РЕН ТВ на взвешивании

Мариф Пираев, который 21 апреля сразится по правилам кикбоксинга с португальцем Родриго Капоралем, на церемонии взвешивания и дуэли взглядов накануне боя отказался рвать фирменную футболку РЕН ТВ. Он объяснил это тем, что предпочитает демонстрировать силу на ринге и в зале во время тренировок.

Пираев признался, что эффектную акцию просили устроить друзья. Один из них даже надорвал футболку, чтобы получилось наверняка, но спортсмен решил сберечь удаль и силы для борьбы с соперником.

«Свою силу буду завтра на ринге показывать. Я считаю, что любой человек должен свою силу показывать на тренировках, в зале. Чтобы на улице нигде не дрались», — объяснил Пираев в пятницу, 21 апреля.

Боец добавил, что провел много времени на сборах в Таиланде, был в отличной форме, но за 40 дней до боя сильно заболел. Почти месяц лечился и провел 12 тренировок, которых достаточно для того, чтобы заявить сопернику: «Я в форме, всё нормально».

Соперник российского бойца смешанных единоборств Марифа Пираева португалец Родриго Капораль 20 апреля показал отработку быстрых ударов на тренировке перед боем.

Ранее, в ноябре 2019 года, он уже встречался на ринге с россиянином Пираевым. Тогда судьи отдали победу португальцу. Как заявлял спортсмен, он не возражает, если соперник будет считать их бой 21 апреля реваншем. Капораль в любом случае идет за победой.

Поединок Марифа Пираева и Родриго Капораля по правилам кикбоксинга состоится 21 апреля на турнире в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным поединком вечера станет реванш Александра Шлеменко и Ясубея Эномото. Телеканал РЕН ТВ покажет противостояние Шлеменко и Эномото в прямом эфире, трансляцию боев андеркарда также можно будет посмотреть эксклюзивно на странице группы РЕН ТВ в соцсети «ВКонтакте».

Все поединки пройдут во Дворце гимнастики Ирины Винер-Усмановой в Москве.