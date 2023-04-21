Сенатор Пушков сообщил о важном сигнале из Вашингтона

Вашингтон подал важный сигнал, заявив, что США не готовы отказаться от экономического сотрудничества с Китаем. Подобные реплики говорят о том, что американская сторона в любом случае окажется в проигрыше, заявил глава комиссии Совета Федерации по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков 21 апреля.

По словам сенатора, логика сохранения гегемонии должна в итоге столкнуть страну Вашингтон с Пекином, но логика экономической взаимозависимости работает против разрыва между ними.

«Если в США возобладает логика экономической взаимозависимости, США должны будут пожертвовать Тайванем, если логика гегемонии, то своей экономикой. В любом случае США проигрывают», — написал он в Telegram-канале.

Пушков добавил, что американской стороне остается пытаться удержать статус-кво, но это вряд ли устроит набирающий всё большую силу Китай.

Так сенатор прокомментировал слова министра финансов США Джанет Йеллен, которая назвала полный разрыв с Китаем «катастрофой для обеих стран» и «дестабилизирующим фактором для остального мира».

19 апреля агентство Bloomberg сообщило, что, чем дольше будет продолжаться украинский конфликт, тем более неприятными станут его последствия для президента Джо Байдена, решившего помогать Киеву и одновременно противостоять Китаю.

Со временем Белому дому придется решать, каким геополитическим приоритетом — победой Киева или сдерживанием Китая — пожертвовать.

18 апреля газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что администрация Белого дома готовится объявить о «беспрецедентных» ограничениях американских инвестиций в Китай. Это направлено на сдерживание технологического и военного развития Пекина.

Накануне, 17 апреля, замглавы Пентагона Колин Каль заявил, что Китай игнорирует запросы Штатов на проведение диалога по военной линии. Он подчеркнул, что Пекину не достает политической воли для общения с Вашингтоном.

На фоне больших объемов помощи США Украине обострилась ситуация с Тайванем. 14 апреля Байдена обвинили, что он делает недостаточно для предотвращения третьей мировой войны, которая может начаться из-за территориальных претензий Китая в отношении Тайваня.

Отношения между США и Китаем обострились после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который состоялся в августе прошлого года. Пекин считает остров своей территорией, поэтому рассматривает посещение острова официальными лицами других стран как поддержку независимости Тайваня.