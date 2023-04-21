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Законодателей США возмутило присутствие 14 спецназовцев на Украине

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Фото: Соцсети
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Конгрессмены США выразили возмущение присутствием американских военных на Украине. Как сообщило издание The Hill в четверг, 20 апреля, такая реакция последовала после утечки в Сеть секретных документов Пентагона.

Администрация президента США Джо Байдена заявляет, что деятельность американского военного контингента сводится к обеспечению безопасности дипломатов и контролю за использованием помощи Вашингтона.

Однако законодателей республиканского крыла беспокоит риск столкновения с Россией, который нарастает за счет нахождения на Украине военных США. Член палаты представителей, республиканец от штата Флорида Кори Миллс в ответ на позицию демократов парировал, что миссия военнослужащих страны на Украине может перерасти в нечто большее, чем защита посольства.

База сданных: насколько достоверна утечка сведений из Пентагона
Появление секретных документов в интернете может быть американской кампанией по дезинформации

12 апреля представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби в беседе с Fox News подтвердил наличие «небольшого количества» американских спецназовцев в посольстве США на Украине.

В этот же день газета The Guardian со ссылкой на документы, просочившиеся в Сеть после утечки данных Пентагона, заявила, что всего на Украине около 100 бойцов из стран — членов альянса. Спецназовцев США из общего количества 11.

Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона стало известно 6 апреля. Речь идет о порядка 100 документах, которые касаются боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о начале которой было объявлено президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск. Москва неоднократно осуждала поставки вооружений на Украину.

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