Опубликованы кадры работы ударных вертолетов Ка-52 в зоне спецоперации

Летчики ударных вертолетов Ка-52 выполняют задачи по уничтожению опорных пунктов и бронированной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках спецоперации по защите Донбасса (СВО). Кадрами работы экипажей в пятницу, 21 апреля, поделилось Минобороны России.

В ходе выполнения боевых вылетов летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным пунктам подразделений ВСУ, в результате чего были уничтожены украинская бронетехника и пункт управления.

Отмечается, что армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержке подразделений.

29 марта корреспондент «Известий» Алексей Полторанин показал боевую работу ударных вертолетов Ка-52. На кадрах заметно, как вертолет приближается на предельно низкой высоте, чтобы остаться незамеченным для систем противовоздушной обороны (ПВО), а в момент атаки Ка-52 резко задирает нос и наносит удар по противнику.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято президентом РФ Владимиром Путиным 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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