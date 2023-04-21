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Словения присоединится к совместным с ЕС закупкам боеприпасов для Украины
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Словения присоединится к совместным с ЕС закупкам боеприпасов для Украины

Словенское агентство печати: страна присоединится к совместным закупкам боеприпасов для Украины
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Airman 1st Class Amanda Jett
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Министр обороны Словении Марьян Шарец подпишет проектное соглашение, по которому страна присоединится к совместной с ЕС закупке боеприпасов для Украины. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщило Словенское агентство печати.

Соглашение с Европейский оборонным агентством (EDA) предполагает участие Любляны в закупке артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

По данным агентства, после подписания документа, его подтвердит своим решением правительство Словении. В министерстве обороны подчеркивают, что это действие «не повлечет за собой финансовых обязательств» для республики, так как оно «лишь закладывает основу международного сотрудничества».

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Ранее, 20 марта, страны Евросоюза утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Как отметил глава евродипломатии Жозеп Боррель, план состоит из трех шагов: €1 млрд пойдет на немедленные поставки, €1 млрд — на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей.

10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны ЕС не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины. Он сообщил, что на предложение поставок боеприпасов не было положительной реакции со стороны некоторых стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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