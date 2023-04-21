Словения присоединится к совместным с ЕС закупкам боеприпасов для Украины

Министр обороны Словении Марьян Шарец подпишет проектное соглашение, по которому страна присоединится к совместной с ЕС закупке боеприпасов для Украины. Об этом в четверг, 20 апреля, сообщило Словенское агентство печати.

Соглашение с Европейский оборонным агентством (EDA) предполагает участие Любляны в закупке артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

По данным агентства, после подписания документа, его подтвердит своим решением правительство Словении. В министерстве обороны подчеркивают, что это действие «не повлечет за собой финансовых обязательств» для республики, так как оно «лишь закладывает основу международного сотрудничества».

Ранее, 20 марта, страны Евросоюза утвердили план передачи Украине 1 млн артиллерийских снарядов в ближайшие 12 месяцев. Как отметил глава евродипломатии Жозеп Боррель, план состоит из трех шагов: €1 млрд пойдет на немедленные поставки, €1 млрд — на совместные закупки, создание комиссии по резкому увеличению военных производственных возможностей.

10 февраля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страны ЕС не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины. Он сообщил, что на предложение поставок боеприпасов не было положительной реакции со стороны некоторых стран.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.