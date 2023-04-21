Дорогие дороги

Продажи новых иномарок, по данным Ассоциации европейского бизнеса, упали на 62% (февраль 2023-го к февралю 2022-го). При этом продажи подержанных легковушек зарубежных брендов в этом январе-феврале выросли на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщает «Автостат». В России формируется большой парк уже не новых машин, которые надо будет ремонтировать после происшествий на дороге.

У водителей возникают закономерные вопросы: как чинить иномарку после дорожного инцидента? Где взять запчасти? Как не затянуть ремонт и сделать так, чтобы не пострадал кошелек?

Всех автолюбителей условно можно разделить на два сегмента. Первые — это те, у кого нет добровольной страховки (каско). После ДТП с другим лихим участником, который оказался виновником происшествия, наш аккуратный водитель оказывается один на один со многими проблемами.

Во-первых, это поврежденная машина иностранного бренда, для которой сейчас очень сложно найти запчасти. Во-вторых, это выплата по ОСАГО от виновника суммы, которой почти наверняка не хватит на полный и качественный ремонт.

Многие полагают, что лимит по ОСАГО в размере 400 тыс. рублей предполагает выплату всей этой суммы. Но это не совсем так. Надо понимать, что при расчете выплаты по ОСАГО учитывается износ деталей. И если у человека пятилетний автомобиль, при цене ремонта с запчастями в 400 тыс. рублей он получит на руки около 75 тыс. Плюс стоимость самого ремонта в сервисах существенно выросла, неважно, обращаетесь вы с новой машиной или пятилетней.

В связи с этим каско для подержанных автомобилей становится актуальным решением. Разумеется, важно учитывать первоначальную стоимость машины, а также цены на детали. Можно произвести простой расчет на примере Toyota Land Cruiser 150 Prado со сроком эксплуатации три года.

Допустим, что в результате ДТП у машины оказалась повреждена передняя часть. Вот список запчастей, которые мы старались подбирать по самым низким ценам. Итак, придется купить бампер (15 тыс. рублей), две фары (30 тыс.), капот (45 тыс.), радиатор (15 тыс.), радиатор кондиционера (10 тыс.), крыло (20 тыс.). За сам ремонт надо будет заплатить примерно 50 тыс., за покраску деталей — в районе 45 тыс. Еще возникнет ряд дополнительных мелких расходов. Получается, что общая стоимость починки составит как минимум 230 тыс. рублей. Более того, неясно, где всё это искать и заказывать.

Теперь давайте сравним это со стоимостью полиса. Полное каско для Toyota Land Cruiser 150 Prado стоит примерно 75–80 тыс. рублей. Страховщики благодаря налаженной логистике и связям с автосервисами справляются с ремонтом описанных поломок куда быстрее, чем приехавший на станцию техобслуживания частный клиент.

Однако приобрести «полную» страховку в текущих экономических условиях для некоторых автовладельцев может быть затруднительно. Только с сентября по декабрь прошлого года, по данным «Сравни.ру», средняя стоимость выросла на 70%, составив около 38 тыс. рублей. Поэтому на рынке появились способы сэкономить.

Можно, например, купить каско «50 на 50». Это фактически полис с франшизой. Он работает следующим образом. При покупке автомобилист платит половину стоимости. И только при наступлении страхового случая доплачивает оставшуюся часть.

Есть и вариант страхования по подписке. В этом случае договор каско заключается на год, но оплачивается по месяцам — в определенную дату списывается часть суммы. Такой вариант хоть и дороже на 10–15%, но может быть удобнее для некоторых автовладельцев.

Можно также купить полис с франшизой (по такому договору часть затрат на ремонт владелец покрывает самостоятельно). Этот продукт стоит дешевле на 10–60%, точный размер скидки зависит от типа. Например, при франшизе виновника (если виновник повреждения — третье лицо, а не владелец авто), то скидка от цены полного каско составляет примерно 30%.

Наконец, опытные водители могут купить полис с определенным набором рисков. Например, страхование только от угона автомобиля или полной его гибели (так называемый тоталь) примерно на 60% дешевле полного каско.

Кроме этого, для автомобилистов есть всевозможные коробочные продукты. Например, помощь на дороге — по этому полису оказывают поддержку при ДТП или поломке. Стоимость такого продукта на год — от 1,7 тыс. до 3 тыс. рублей. Или страхование от повреждений по вине третьих лиц — за него придется заплатить до 6,5 тыс. рублей в год.

Автор — эксперт по страхованию

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