Снабжение батальона «Азов» (организация признана террористической и запрещена в РФ) превосходило по количеству и качеству другие подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом во вторник, 18 апреля, рассказал пленный украинский военный Сергей Ростовский.

По его словам, «азовцы» не испытывали проблем с провизией, вооружением и средствами связи. В марте 2022 года военнопленный участвовал в боях в Мариуполе, находясь в составе «Азова».

«Они были всегда снабжены по высшему разряду, то есть у НГУшников (Нацгвардия Украины. — Ред.), теробороны, погранцов могла быть банка тушенки на четверых, и, может, еще пара галет. У них будет банка тушенки на человека. В первую очередь все для «Азова», потом по остаточному принципу», — поделился он в беседе с ТАСС.

Малейшее проявления страха или нерешительности у «азовцев» подвергается насмешкам. Также Ростовский рассказал, что во время боев в Мариуполе, когда их подразделение оставалось без прикрытых флангов, им приходилось лежать часами под обстрелом, чтобы выбраться к своим. При этом сами позиции все равно были потеряны.

12 апреля Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) приговорил к 16 годам колонии бойца батальона «Азов» Евгения Ткаченко за то, что тот выстрелил из гранатомета в 62-летнюю женщину. Уточняется, что в марте прошлого года в селении Ильичевское Первомайского района ДНР Ткаченко, который служил штаб-сержантом в зенитной батареи Нацгвардии Украины, произвел выстрел из противотанкового гранатомета СПГ-9 «Копье», после того как заметил безоружную пожилую женщину рядом с одним из домов.

24 декабря пленный военный ВСУ рассказал о том, как боевики группировки «Азов» расстреливали мирных жителей Мариуполя из танка во время боев за город. Также он признался, что инструкторы из стран НАТО обучали украинских силовиков уже в 2016 году.

Россия с 24 февраля прошлого года проводит спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.