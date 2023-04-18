Главы МИД G7 признали важность диалога и конструктивных отношений с Китаем

Министры иностранных дел G7 по итогам встречи в Японии приняли заявление, пункты которого включают положения о ситуации на Украине, ракетным пускам КНДР, санкциям против России, о чем стало известно 18 апреля.

В совместном заявлении главы МИД G7 осудили ракетные пуски КНДР и выступили за полный отказ Пхеньяна от ядерного оружия. В воскресенье, в первый день трехдневной встречи, министры также выступили с решительным осуждением недавних запусков баллистических ракет Северной Кореей, обладающей ядерным оружием, заявив, что они проводились с «беспрецедентной частотой и беспрецедентными способами», пишет о саммите The Japan Times.

В то время как министры договорились призвать Китай «действовать как ответственный член международного сообщества» в ситуации с Тайванем, министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси, принимавший саммит, попытался этот призыв сделать более дипломатичным. Он спроецировал его на важность «совместной работы с Пекином» над глобальными вызовами и областями, представляющими общий интерес в попытке построить «конструктивные и стабильные отношения», пишет газета.

Представители МИД стран G7 17 апреля договорились об усилении контроля за исполнением антироссийских санкций. Помимо прочего, стороны договорились укреплять взаимодействие и сотрудничество в рамках борьбы с уклонением от санкций и противодействия поставок вооружений России третьими странами.

16 апреля, представители стран «семерки» договорились о необходимости согласования действий для снижения рисков, связанных с экспортом российского газа. Кроме того, министры стран G7 заявили, что намерены отслеживать ситуации с поставками газа из России. При этом экспорт российского газа они назвали «непредсказуемым».

Саммит глав МИД стран G7 проходил на японском курорте Каруидзаве (префектура Нагано) с 16 по 18 апреля. Стороны обсудили ряд спорных геополитических и внутренних вопросов. По итогам было сделано совместное заявление.