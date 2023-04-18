GT заявила об усилении связей России и Китая на фоне визита Ли Шанфу в РФ

Визит министра обороны Китая Ли Шанфу в Москву показал прочность военных отношений между Китаем и Россией, несмотря на давление со стороны США. Об этом 17 апреля заявила китайская газета Global Times, ссылаясь на местных экспертов.

«Визит Ли Шанфу в РФ — совместный сигнал, который Китай и Россия направили США, [продемонстрировав], что давление Вашингтона не отразится на их сотрудничестве, включая межармейские связи», — говорится в материале.

Эксперт Центра изучения России при Восточнокитайском педагогическом университете (Шанхай) Цуй Хэн предлагает рассматривать визит Ли Шанфу в РФ как позитивный знак и следствие тесных военных отношений.

Также китайские аналитики отмечают, что совместные военные учения России и Китая — не единственное направление, которое развивают страны. Кроме того, благодаря российской системе противодействия ядерному воздействию, государства могут проводить многосторонние маневры без оглядки на США.

«Китайско-российское военное сотрудничество не только отвечает взаимным интересам, но и играет важную роль в усилении многополярности мирового порядка для сдерживания гегемонии», — подчеркивается в газете.

Президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с главой минобороны Китая Ли Шанфу 16 апреля. Они обсудили военно-техническое партнерство Москвы и Пекина. В ходе переговоров российский лидер отметил, что отношения двух стран хорошо развиваются по всем направлениям, в том числе по линии военных ведомств.

17 апреля представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, комментируя приезд Ли Шанфу в Москву, подчеркнул, что сотрудничество между Пекином и Москвой не направлено против третьих стран и основано на принципах неконфронтации и неприсоединения к каким-либо блокам.

Позже в тот же день китаист Александр Молотников в беседе с «Известиями» указал на укрепление отношений Москвы и Пекина в политике и экономике в ближайшем будущем. При этом эксперт подчеркнул, что Пекин «очень осторожен по многим направлениям» и нужно оценивать не количество соглашений, которые были заключены между Россией и Китаем, а конкретные шаги.

Известно, что министр обороны Китая планирует быть в России до 19 апреля.