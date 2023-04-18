Глава МИД Бразилии не согласился с оценкой США позиции страны по Украине

Бразилия не согласна с оценкой США по поводу позиции страны в украинском конфликте. Об этом в понедельник, 17 апреля, заявил глава МИД страны Мауру Виейра.

Так министр отреагировал на слова представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, который обвинил Бразилию в «трансляции российской и китайской пропаганды».

«Нет, я совсем не согласен. Совсем нет. Я не знаю, как и почему он пришел к такому выводу. Могу только сказать, что Бразилия и Россия завершают в этом году 195-летие дипломатических отношений с послами-резидентами», — цитирует слова Виейры портал G1.

Ранее в этот день Виейра в беседе с главой МИДа РФ Сергеем Лавровым заявил, что антироссийские санкции наносят ущерб развивающимся странам. Рестрикции, подчеркнул бразильский дипломат, не должны применяться «в одностороннем порядке».

Также министры затронули тему конфликта вокруг Украины. Бразилия в этой связи выступила за немедленное прекращение огня и выразила готовность стать посредником в переговорах между Москвой и Киевом.

Ранее, 14 апреля, президент Бразилии Лула да Силва сказал, что США и Европа должны перестать поощрять украинский конфликт, в том числе поставками оружия Киеву. По его словам, это первое, что необходимо сделать, чтобы прийти к миру.

Москва 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.