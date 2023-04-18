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Первый испытательный полет корабля Starship перенесли на 20 апреля

Компания SpaceX перенесла первый испытательный полет корабля Starship на 20 апреля
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Фото: Global Look Press/SpaceX
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Компания SpaceX планирует произвести ранее перенесенный первый запуск на орбиту космического корабля Starship в четверг, 20 апреля. Об этом говорится на сайте компании.

Как сообщает SpaceX, запуск пройдет с космодрома Starbase в штате Техас. Окно запуска откроется в 08:28 по местному времени (16:28 мск) и закроется в 09:30 (17:30 мск). Трансляция начнется за 45 минут до старта.

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Изначально первый запуск тяжелой ракеты-носителя Starship был запланирован на понедельник, 17 апреля, однако он был отменен. Причиной стало несрабатывание одного из клапанов топливной системы.

Ранее в этот день глава SpaceX Илон Маск усомнился в том, что испытательный запуск Starship пройдет гладко. Он отметил, что с большой долей вероятности полет придется отложить. Бизнесмен добавил, что считает двигатели слабым местом в конструкции аппарата.

Тестовый запуск Starship должен был пройти с частного космодрома компании Starbase в штате Техас. Согласно заявлению SpaceX, специалисты собирались провести испытания «полностью интегрированного» комплекса корабля вместе с ракетой Super Heavy.

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