МИД РФ указал на возможный конфликт из-за милитаризации Западом информпространства

США и объединенный Запад милитаризируют информационное пространство, и это грозит вооруженным столкновением. Об этом во вторник, 18 апреля, заявил директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов.

«США и их союзники... ведут речь о милитаризации информационного пространства <...> и это в корне расходится с подходами России и с подходами большинства государств мира», — рассказал политик «РИА Новости».

Он назвал созданное киберкомандование США иллюстрацией политики страны в сфере безопасности данных.

«Это официально существующие структуры, которые используют «арсенал» информационных технологий, доступ к этим технологиям, включая устройства связи обычных пользователей», — подчеркнул Люкманов.

Глава департамента отметил, что информационные технологии используются США и их союзниками «для диверсий, для саботажа, отключения информационных устройств от терминалов, блокировки действия серверов».

По его словам, ряд таких событий может разрушить связи между государствами и даже привести к вооруженному столкновению.

Накануне стало известно, что глава министерства обороны США Ллойд Остин поручил провести анализ программ защиты Пентагона, включая аспекты, касающиеся информационной безопасности. Отмечается, что первые результаты проверки и рекомендации по улучшению системы будут представлены через 45 дней.

Ведомство занялось улучшением системы безопасности данных после двух утечек, предположительно, засекреченных документов Пентагона, о чем стало известно 7 апреля. Речь шла о примерно 100 документах, которые касались боевых возможностей Киева, поддержки НАТО и уязвимости украинской армии. Из слитых в Сеть материалов также следовало, что США прослушивают Южную Корею, Израиль и Украину. На фоне этого несколько стран потребовали объяснений от американской стороны.

13 апреля газета The Washington Post сообщила, что союзники США выразили обеспокоенность касательно способности Вашингтона хранить секретные данные после инцидента с утечкой документов Пентагона в Сеть. По данным источников, информация о шпионаже США за союзниками и партнерами шокирует не так сильно, как раньше, поскольку многие страны следят друг за другом.

15 апреля конгрессмен-республиканец от штата Техас Тони Гонсалес заявил о слабом контроле властей США за секретными правительственными данными.