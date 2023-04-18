Сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева рассказала о задачах «Муниципального диалога»

В Москве завершились стратегические сессии «Муниципального диалога», которые объединили свыше 100 тыс. представителей муниципального сообщества страны из разных уголков России.

На созданную для обмена опытом и предложений цифровую платформу Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ) за полтора месяца поступило более 81 тыс. инициатив от глав, муниципальных служащих крупных городов и маленьких сельских поселений по 13 темам.

Как говорит сопредседатель ВАРМСУ Ирина Гусева, диалог показал, что в отдельных муниципалитетах уже есть механизмы решения обозначенных на марафоне вопросов.

Так, в Норильске успешно работает школа молодого специалиста, более того, создан институт наставничества, а в Самарской области реализуется проект «Старт-форсаж», который показал свою эффективность как инструмент поддержки уровня компетенции муниципальных служащих, находящихся в отпуске по уходу за ребенком.

«Одной из задач «Муниципального диалога» является сбор и систематизация уже существующих механизмов для их доработки и распространения в масштабах страны. Для этого мы обмениваемся опытом, плотно взаимодействуем с федеральными экспертами. А цель одна: чтобы каждый человек в каждом городе или поселении почувствовал на себе заботу и внимание», — отметила она.

По словам Гусевой, на уровне государства создано достаточное количество инструментов, которые позволяют развиваться районам, городам и поселениям, повышать там качество жизни. Нужно лишь владеть этими знаниями и уметь пользоваться.

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Ирина Гусева: рядом с людьми и ради людей