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Освободители Артемовска рассказали о стрелявших в стариков украинских снайперах

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань
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На улицах Артемовска лежат брошенные украинскими боевиками тела. Отступая, националисты не только не выносят погибших, но и бросают на ходу раненых, часть которых с риском для жизни потом выносят с простреливаемых участков группы эвакуации штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер».

Квартальный отсчет: штурмовые отряды продолжают освобождать Артемовск
Украинские формирования пытаются закрепиться в западной части города

Почти все пленные, включая и брошенных своими раненых, говорят, что за ними обещали вернуться. Те, кого оставляли на позициях в качестве заслонов, говорят, что им обещали подход пополнений и подвоз боеприпасов. Но этого практически никогда не происходит. А если позиция попала в окружение, то украинские боевики к блокированным не прорываются никогда.

По мере продвижения штурмовиков вглубь города открывается и картина украинских преступлений.

«Мы выводили дедушку и бабушку к нашей группе эвакуации. Бабушка шла медленнее деда, она уже слабенькая была. И снайпер убил ее. Честно, я даже не могу сказать, что думают украинские боевики, когда делают такое. У этих стариков просто не было возможности эвакуироваться в начале боевых действий, а само государство не помогало в эвакуации. Вот мы на днях выводили двух детей, одному девять лет, другому 14. И они рассказывали, что сидели у себя в подвале в доме, зашли вэсэушники, выгнали их из подвала, потому что у них там было всё благоустроено», — рассказал «Известиям» один из сотрудников ЧВК об эпизодах эвакуации, в которой участвовал.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Мы их моральный дух сломили, и они сдались»

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