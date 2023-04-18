На фанерном заводе в Коми произошел крупный пожар

На фанерном заводе в поселке Жешарт в республике Коме произошел крупный пожар. Об этом 18 апреля сообщила пресс-служба МЧС по региону.

Пожар начался в ночь на 18 апреля на территории ООО «Жешартский фанерный завод». Возгорание началось на кровле здания. Видео горящего завода оказалось в распоряжении «Известий».

«В ходе ликвидации пожара с территории было эвакуировано 50 человек персонала, пострадавших людей нет», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящий момент возгорание локализовано. Причины возникновения устанавливает Госпожнадзор.

Ранее, 14 апреля, крупный пожар разгорелся на территории промзоны в Дзержинске. Там, по сообщениям МЧС, на одной из открытых площадок загорелись деревянные поддоны.