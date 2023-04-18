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Эксперт назвала причины зернового кризиса в Восточной Европе

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Dominika Zarzycka
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Страны Восточной Европы больше месяца пытаются добиться от Еврокомиссии либо компенсаций, либо запрета беспошлинного ввоза украинского зерна. ЕК пока что твердо стоит на своем и на изменение режима ввоза продукции не идет.

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При этом Словакия c 19 апреля временно приостанавливает импорт пшеницы и другой сельхозпродукции с Украины, аналогичные меры рассматривает Болгария. Уже запретили ввозить продукцию с Украины Польша и Венгрия. Недовольны положением дел и фермеры Румынии.

На все эти шаги правительства восточноевропейских стран пошли после серии протестов аграриев, во время которых фермеры перекрывали дороги на контрольно-пропускных пунктах, не пускали в свои страны грузовики, следовавшие с Украины, и требовали пересмотреть беспошлинный ввоз зерна.

Эксперты видят часть причин в проблемной ситуации сельскохозяйственного комплекса Восточной Европы в том, что на Западе никто не ожидал, к каким последствиям приведет решение о беспошлинном ввозе украинского зерна.

«Предполагалось, что зерно пойдет дальше, но оно стало оседать в этих странах и составлять очень большую конкуренцию местным фермерам. А транспортировать его оказалось достаточно сложно — порты перегружены, инфраструктуры, чтобы его продвинуть дальше, не хватает», — объяснила «Известиям» заместитель руководителя Центра гуманитарных исследований РИСИ Оксана Петровская.

«Проблема в том, что зерно оседает в Европе, и Еврокомиссия будет пытаться искать способы, как транспортировать его дальше. На договоренности с Москвой в рамках дальнейшей реализации зерновой сделки ЕК пойдет вряд ли», — полагает она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Национальное зерно: Восточная Европа запрещает ввоз украинской пшеницы

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