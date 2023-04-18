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Макрон заявил о нежелании французов зависеть от других стран

Президент Франции Макрон: французы не хотят зависеть от других стран
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Фото: Global Look Press/Royal Press Europe/Albert Nieboer
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Французы не хотят зависеть от каких бы то ни было стран и сил. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон в телеобращении к нации в понедельник, 17 апреля.

«Мы — народ, который хочет сам распоряжаться и выбирать свою судьбу. Мы не хотим зависеть от кого бы то ни было, ни от спекулятивных сил, ни от иностранных держав, ни от чьей-то воли, кроме нашей собственной», — говорится в видео, которое позже опубликовала французская газета La Croix.

Также лидер республики призвал граждан вместе работать над улучшением уровня жизни ради ясной цели — «независимости и справедливости».

Невежливая реформа: как продвигается пенсионная инициатива Макрона
И почему улица не сломит решимость президента

Ранее Макрон объявил о том, что пенсионная реформа вступит в силу осенью. По словам президента, очевидно, что общество не приняло ее. Он выразил сожаление, что до населения не была доведена «важность нововведения».

Закон об увеличении пенсионного возраста был принят 16 марта без голосования в парламенте. Срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться с 1 сентября 2023 года и достигнет 64 лет в 2030 году. Этот законопроект стал возможен благодаря статье 49.3 Конституции.

На фоне этих событий с января 2023 года во Франции проходят митинги и забастовки. Так, 13 апреля во всех крупных городах Франции прошли акции протеста, местами мирный протест перерос в беспорядки. Как сообщал телеканал CNews со ссылкой на данные МВД страны, общее число участников демонстраций против пенсионной реформы в тот день составило около 380 тыс. человек.

15 апреля Макрон подписал принятый закон. В тот же день французские профсоюзы призвали к «исключительной и народной» демонстрации против пенсионной реформы 1 мая. Отмечается, что подобная акция представителей всех профессий станет исторической для Франции.

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