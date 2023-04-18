Уголовное дело убитого дочерями Хачатуряна будет рассматривать коллегия судей

Дело Михаила Хачатуряна, убитого в 2018 году собственными дочерями, будет рассматривать коллегия из трех профессиональных судей. Такое решение принял Бутырский суд Москвы 17 апреля, удовлетворив ходатайство адвокатов родственников Хачатуряна. Мужчину посмертно судят по обвинению в сексуальном насилии, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и распространение порнографии.

По мнению адвокатов, подавших ходатайство, рассмотрение дела коллегией судей оставляет больше шансов на объективность и беспристрастность.

Сестры Мария, Крестина и Ангелина Хачатурян убили своего отца Михаила в 2018 году якобы за систематическое насилие и издевательства. Их дело еще не дошло до суда, а вот самого Хачатуряна посмертно судят. Причем, на судебном процессе настояли родные сестры Михаила и другие его родственники. Они уверены в его невиновности. Чтобы доказать это и реабилитировать его посмертно, они и настояли на возбуждении уголовного дела, рассказал «Известиям» родственник Михаила Хачатуряна Арсен Хачатурян.

«Девочки совершили преступление. Они очерняют человека, которого зверски убили. У нас нет цели засадить их на 15–20 лет, мы хотим отстоять его честь и достоинство», — пояснил он мотивы судебного процесса.

В том, что сестры Хачатурян оговорили убитого отца уверены и юристы, представляющие интересы родственников покойного.

«Михаил не был белым и пушистым. Он, конечно, орал на них и непристойно себя вел. Но он не насильник», — сказал адвокат Алексей Папенов.

В то же время, возможный обвинительный приговор Михаилу Хачатуряну за сексуальное насилие над дочерями может помочь последним избежать уголовной ответственности за его убийство, считают адвокаты девушек. Их действия в таком случае могут квалифицировать как необходимую самооборону.

Предварительное слушание по делу Михаила Хачатуряна прошло в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 26 апреля.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Убийственный аргумент: зарезанного дочерями Михаила Хачатуряна судят посмертно