Отели в Сочи на майские праздники подорожали до 60%

Стоимость проживания в отелях Сочи в мае по сравнению с апрелем стала дороже до 55-60%. Об этом «Известиям» сообщила заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова.

«Размещение в отелях в мае предлагается по цене уже выше апрельских на 40%, при этом самый высокий рост стоимости показывают отели категории «5 звезд» — на 55-60%», — рассказала эксперт.

Прежде всего с началом летнего сезона в Сочи при этом дорожают самые бюджетные варианты. Цены на проживание в них с марта по апрель выросли на 12%, добавила она.

При этом сейчас отдыхающие всё чаще бронируют проживание сами, без участия посредников, напрямую у собственников отелей. В том числе развитию тренда способствовал уходит из России зарубежного сервиса подбора и бронирования гостиниц booking.com.

Зачастую туристы на всякий случай бронируют сразу несколько вариантов проживания, на случай, если не окажется свободных мест. Это дополнительно провоцирует ажиотаж, отметила партнер и руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Commonwealth Partnership (CMWP) Марина Смирнова.

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