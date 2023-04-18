Реклама
Прямой эфир
Мир
Пентагон заявил о беспокойстве из-за применения оружия США для ударов по РФ
Мир
Конгрессмен США призвал раскрыть данные об американских военных на Украине
Мир
Польша потребовала от Украины гарантий для разрешения транзита зерна
Мир
Посол США заявила о намерении властей добиться освобождения Гершковича в РФ
Мир
Армия Судана назвала нынешний конфликт в стране попыткой госпереворота
Общество
Синоптики пообещали москвичам тепло и небольшой дождь 18 апреля
Наука и техника
Илон Маск анонсировал запуск собственного чат-бота TruthGPT
Мир
Эксперты ФРГ поспорили о присуждении Меркель одной из высших наград страны
Мир
Bloomberg сообщило о закупке Тайванем 400 американских противокорабельных ракет
Мир
Посольство РФ указало на попытки США воздействовать на судебную систему России
Культура
Юлия Пересильд написала роман
Происшествия
В Ростове депутата городской думы обвинили в краже смартфонов
Мир
Посол РФ объяснил отказ Венгрии поставлять оружие Украине

Отели в Сочи на майские праздники подорожали до 60%

0
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стоимость проживания в отелях Сочи в мае по сравнению с апрелем стала дороже до 55-60%. Об этом «Известиям» сообщила заместитель директора департамента стратегического консалтинга Nikoliers Евгения Тучкова.

Неясная поляна: летний отдых в Сочи подорожал на 30%
У антимонопольной службы нет рычагов давления на местных отельеров

«Размещение в отелях в мае предлагается по цене уже выше апрельских на 40%, при этом самый высокий рост стоимости показывают отели категории «5 звезд» — на 55-60%», — рассказала эксперт.

Прежде всего с началом летнего сезона в Сочи при этом дорожают самые бюджетные варианты. Цены на проживание в них с марта по апрель выросли на 12%, добавила она.

При этом сейчас отдыхающие всё чаще бронируют проживание сами, без участия посредников, напрямую у собственников отелей. В том числе развитию тренда способствовал уходит из России зарубежного сервиса подбора и бронирования гостиниц booking.com.

Зачастую туристы на всякий случай бронируют сразу несколько вариантов проживания, на случай, если не окажется свободных мест. Это дополнительно провоцирует ажиотаж, отметила партнер и руководитель департамента гостиничного бизнеса и туризма Commonwealth Partnership (CMWP) Марина Смирнова.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Город золотой: аренда жилья в Сочи на майские праздники подорожала на 15%

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023